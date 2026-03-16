大相撲の元大関・若嶋津で、元二所ノ関親方の日高六男（ひだか・むつお）さんが15日午前、肺炎のため千葉県内の病院で死去した。69歳。鹿児島県出身。葬儀、告別式は春場所後に営まれる予定。精悍（せいかん）な顔つきと細身で色黒の体で「南海の黒豹（ひょう）」と呼ばれ人気を集めた。現役時代は優勝2度を記録。引退後は日本相撲協会理事を務めていたが、17年10月に千葉県船橋市内の路上で倒れリハビリ生活を送っていた。スポ