単勝2・0倍の1番人気に支持されたクレパスキュラーはまさかの7着。2角10番手から掛かり気味に3角手前で先頭に立ち、直線はいつもの伸びが全く見られなかった。ルメールは「残念ながら、また引っ掛かった。外から上がっていったけど息が入っていなかった」とがっくり。「短い距離で勉強しないといけないですね」と今後の成長に期待していた。