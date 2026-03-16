DeNAの藤浪と浜が、16日から2軍に合流することが発表された。藤浪はここまでオープン戦3試合で1勝1敗、防御率4・15。5日の中日戦は2回で5四死球など制球が乱れ、予定した3イニングを投げきれず。11日の広島戦は3回2/3を5安打4失点で敗戦投手となった。相川監督は「まだまだ本来の球ではないかなと感じた」と広島戦後に漏らしており開幕ローテーション争いからは脱落。代わって神里が1軍に合流する。