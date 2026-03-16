◇大相撲春場所8日目（2026年3月15日エディオンアリーナ大阪）隆の勝は難敵を攻略し、1敗を死守した。過去3戦全敗と合口が悪い安青錦に、立ち合いから強烈な突っ張りで上体を起こした。タイミング良くはたき込み「大関の上体が起きてくれた。自分から攻めることができた」と手応えを示した。6日目の初黒星から崩れることなく2連勝。トップを維持し、9日目は豊昇龍と対戦する。「気持ちは変わらない。明日、勝てれば自信に