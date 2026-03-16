2番人気に推されたホープフルS3着馬アスクエジンバラは直線鋭く伸びて2着。4戦連続で手綱を握った岩田康は「目いっぱいではない中で最低限のことはできた。先が見えた」とコメント。福永師も「よう走った。勝った馬が強かったね。それでも賞金を加算できたのは大きかった。ダービーまで安心なラインまで来られたかな」と前を向いた。今後は出走権を獲得した皐月賞に向かう。