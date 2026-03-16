◆ファーム・リーグ巨人４×―３オイシックス（１５日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が１５日、２安打２打点と猛アピール。チームの開幕２連勝に貢献した。ファーム・リーグのオイシックス戦（Ｇタウン）に「３番・遊撃」で先発出場。２点を追う７回１死二塁で中前適時打を放つと、１点を追う９回１死一、三塁の好機では左翼線に同点の適時二塁打。「１軍にいたと