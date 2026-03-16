◆オープン戦巨人８−１日本ハム（１５日・東京ドーム）シーズンさながらの雄たけびだった。５回２死一、三塁。則本昂大投手（３５）はフォークを沈め、ここまで２安打の矢沢を空振り三振に封じた。スコアボードに並ぶ５つのゼロ。「ここで打たれてるようじゃ、ローテーションをつかめない。（矢沢は）昨日も素晴らしいホームランを打っていた。いろんな気持ちがあった中だったので気持ちが入った」とアドレナリンに身を委ねた