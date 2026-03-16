© 映画「おそ松さん」製作委員会2026Aぇ! groupの新曲「でこぼこライフ」が、グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（2026年6月12日公開）の主題歌に決定したことが発表された。本作映画は赤塚不二夫による名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化され大きな人気を博した「おそ松さん」の実写映画作品第2弾。20歳を過ぎてもクズでニート、しかしどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何