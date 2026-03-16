◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇同級２位・岩田翔吉（負傷判定８回１分３３秒）王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート●（横浜ＢＵＮＴＡＩ）ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で、同級４位・増田陸（２８）＝帝拳＝が元世界５階級制覇王者の同級１位ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を８回ＴＫＯで下し、ＷＢＡ王者への挑戦権を獲得した。ＷＢＣライトフライ