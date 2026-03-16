覚醒の末脚一閃（せん）。古豪シェイクユアハートが直線一気で混戦を断った。馬上の古川吉が感嘆まじりに「脚が速かった。よく届いた」と喜色満面に振り返る。4角10番手からごぼう抜きのラストスパートはメンバー最速の上がり3F33秒5。約2年ぶりに最終追いに騎乗して臨んだ一戦。「直線に向いてからの反応が素晴らしかった。あれだけ後ろから来るのだから本当に良くなっている」と成長力を称賛した。スタートで他馬に挟まれて