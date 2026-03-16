◇明治安田J1百年構想リーグ第6節長崎1―0福岡（2026年3月15日ピースタ）明治安田J1百年構想リーグは1試合が行われ、西の長崎がホームで福岡に1―0で勝利した。後半31分に今季浦和から加入したブラジル人FWチアゴ・サンタナ（33）がPKで決めた虎の子の1点を守り抜き、J1初対決となった“九州ダービー”を制した。福岡は5連敗となった。