◇WBA世界ミニマム級タイトルマッチ〇正規王者・松本流星判定同級4位・高田勇仁●（2026年3月15日横浜BUNTAI）ガーゼを右眉に付けて会見に臨んだ高田は「松本選手のうまさが上回っていた。自分は出し切った」と話した。前回は血が垂直に噴き出すバッティングで右眉上を切り、救急搬送。11針も縫い、12月までスパーリングができなかった。ピンチを何度もしのぐ粘りは見せたが「防御と流れをつくることを課題にしたい