◇WBA世界ミニマム級タイトルマッチ〇正規王者・松本流星判定同級4位・高田勇仁●（2026年3月15日横浜BUNTAI）120―108と1ポイントも取られない圧勝だったが、右目尻に血の跡を残した松本は「（高田の）気持ちが強くて最後（KO）までいけなかった」と無表情で反省した。昨年9月の王座決定戦は、偶然のバッティングによる負傷判定勝ち。「決着をつける」と5回を筆頭に倒す好機はあったが「勇気を出せなかった」と、逆