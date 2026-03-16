好位の内で進めた6番人気ジョバンニは直線、内ラチ沿いから先頭に立ったがゴール前で勝ち馬に差されて鼻差2着。重賞初制覇はお預けに。松山は「2週続けてゲート練習をした効果もあって、やりたい競馬ができた。着差が着差だけに悔しい」と振り返る。杉山晴師は「スムーズに力を出してくれた。負けはしたけど、納得の競馬です」と胸を張った。次走は未定。