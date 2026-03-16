1番人気に支持された昨年の勝ち馬クイーンズウォークは先行争いを避けて、中団で折り合い重視。直線は馬群の外から鋭く脚を伸ばしたが3着に敗れ、厩舎の先輩プログノーシス（23＆24年）に続く連覇は飾れなかった。川田は「最後まで精いっぱい、よく頑張って、今日できる全力の走りです」と称えた。