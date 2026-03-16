◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦〇同級4位・増田陸TKO8回1分12秒同級1位ノニト・ドネア●（2026年3月15日横浜BUNTAI）トリプル世界戦興行で、WBA世界バンタム級4位の増田陸（28＝帝拳）は同級1位のノニト・ドネア（43＝フィリピン）に8回TKO勝ちし、王者・堤聖也（30＝角海老宝石）への指名挑戦権を獲得した。WBA世界バンタム級王者の堤聖也がリングサイドで観戦。自身への挑戦権を得た増田を「よくここまで上って