16日午前5時25分ごろ、愛媛県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は伊予灘で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、愛媛県の伊方町です。【各地の震度詳細】■震度3□愛媛県伊方町■震度2□愛媛県宇和島市八幡浜市大洲市西予市内子町松山市□広