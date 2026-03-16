侍ジャパンは無念にも8強で大会を去る(C)産経新聞社最後まで敬意を忘れなかった。現地時間3月14日、野球日本代表「侍ジャパン」は、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラ代表とのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝に臨み、5-8と逆転負け。8強で姿を消すのは、2006年第1回大会から過去6回目の出場でワーストの結果だ。【動画】「一流の振る舞いだ」三塁線に整列した侍戦士たち「リスペクトしかない」