痛恨の逆転3ランを打たれ、肩を落とす伊藤(C)Getty Images日本が敗れた――。井端弘和が「現実」と表現した事実は、小さくない衝撃をもって各国でも広まった。現地時間3月14日、野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラ代表に5-8で敗れた。1次ラウンドを4戦無敗で通過し、ケミストリーも深めていた王者だったが、メジャーの強打者が居並ぶ相手に力負けを喫した。8強で