▼4着ジューンテイク（武豊）1コーナーから掛かってしまった。着差が着差だけに折り合えていれば。▼5着ドゥラドーレス（戸崎）チークをつけて雰囲気は良かったけど、スタートしてからスピードに乗っていかなかった。止まってはいないけど、直線に向いてからはじりじりという感じ。▼6着ヴィレム（ディー）いいポジションで競馬はできた。直線もいい手応えで一瞬は勝てると思ったけど、ラスト1Fで脚色が同じになった。▼7