【調教師】宮師は初出走V。JRA重賞は小倉大賞典（タガノデュード）に続いて今年2勝目、通算15勝目。【騎手】古川吉は3度目の騎乗で初勝利。JRA重賞は宮師と同じく小倉大賞典に続いて今年2勝目、通算15勝目。【種牡馬】ハーツクライ産駒は13年カレンミロティック、18年スワーヴリチャード以来、8年ぶり3勝目。JRA重賞は通算90勝目で11年から16年連続のJRA重賞勝利。