◇WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦〇同級2位・岩田翔吉負傷判定8回1分33秒正規王者ノックアウト・CPフレッシュマート●（2026年3月15日横浜BUNTAI）【浜田剛史の目】岩田は、世界王座陥落後からボクシングの幅を広げる課題に取り組んだ。それを試合で発揮できたのが大きかった。ファイターからボクサーファイターに変われたのは、努力の成果だろう。それまでは、打ち合いしかできなかった。パンチも力を