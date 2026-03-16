「ボクシング・ＷＢＡ世界ライトフライ級タイトルマッチ」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ＷＢＣ世界ライトフライ級２位の岩田翔吉（３０）＝帝拳＝が８回３−０の負傷判定で、王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝を破り、昨年３月にＷＢＯ同級王座を失って以来となる世界王座に返り咲いた。ＷＢＡ世界ミニマム級王者・松本流星（２７）＝帝拳＝は３−０の判定で同級４位・高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝と