男女ユニット「いきものがかり」がデビュー20周年を記念した主催フェスを14、15の両日、千葉県船橋市のLaLaarenaTOKYO―BAYで初開催し、2日間で2万人を動員した。2021年夏にメンバーが脱退し、現体制に。リーダーの水野良樹（43）が「20年は簡単にたどり着けるところではなかった」と振り返れば、ボーカルの吉岡聖恵（42）は「3人から始まって2人になったけど、2人だけじゃないって勇気をもらえた」と涙。代表曲「じょいふ