「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）メインイベントのＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦は同級４位の増田陸（２８）＝帝拳＝が８回ＴＫＯで世界５階級制覇のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を撃破した。トリプル世界戦では、ＷＢＣ世界ライトフライ級２位の岩田翔吉（３０）＝帝拳＝が８回３−０の負傷判定で、王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝を破り