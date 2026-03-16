4番人気ヴァルキリーバース（牝4＝田中博、父エピファネイア）がジョイフルニュースとの追い比べを首差で制してV。昨年のフローラS2着馬が10カ月半ぶりの実戦で実力を証明した。ルメールは「距離短縮はいい判断だったと思う。3〜4角でいつも通り忙しくなったけど、頑張ってくれたし止まらなかった」と回顧。「今日は能力で勝ってくれた。また楽しみ」と今後の走りに期待した。