レスリング女子でパリ五輪５３キロ級金メダリストの藤波朱理（２２）が１５日、日体大を卒業した。都内の世田谷キャンパスで行われた卒業式には「日体カラー」と話す紺と銀色のはかま姿で登壇。卒業生代表としてあいさつし「出会いに恵まれて充実した４年間だった」と実感を込めた。今後はレスターに入社し、２０２８年ロサンゼルス五輪を目指す。まずは今秋の愛知・名古屋アジア大会が目標。「国内での国際大会は（現役中で）