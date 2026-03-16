開幕投手筆頭候補に挙がっていた巨人・山崎伊織投手（２７）が１５日、「右肩のコンディション不良」で故障班に合流した。開幕にエース不在の緊急事態となり、阿部監督は「もう仕方ないことなので。今いるメンバーで編成していくしかない。ピッチングコーチと相談して、いろいろと考えて決めようと思います」とローテ再考を明かした。昨季自己最多＆チームトップ１１勝で貯金７とフル回転した大黒柱。今年も対外試合３試合で計