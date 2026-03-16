◇オープン戦阪神0―1広島（2026年3月15日マツダ）阪神・岡城が2試合続けて「9番・右翼」で先発し、3回1死の第1打席に右前打を放った。ファウルで粘り、カウント2―2から真ん中チェンジアップに対応。11日西武戦から3戦連続安打で打率・400とし「粘っていい結果になった」と振り返った。5回1死一、二塁で佐藤啓の右前打を素早く返球し、二塁走者・二俣の本塁突入を阻止。侍ジャパン組の森下らが近日中に帰国し、チームへ