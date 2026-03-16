◇オープン戦阪神0―1広島（2026年3月15日マツダ）新人の昨年に先発で2戦2勝だった阪神・早川が「右の中継ぎ」候補に浮上した。4イニングを投げた8日巨人戦から一転、任されたのは6回からの1イニングで、無安打無失点に抑えた。開幕まで2週間を切ったタイミングでの起用法変更を、「とにかく1軍にしがみつかないといけない立場。どちらでも使えると思ってもらえれば、1軍で投げるチャンスが出る」と前向きに受け止めた。