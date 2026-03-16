26年W杯北中米大会に関しイランのドンヤマリ・スポーツ・青年相は14日、同国代表3試合の会場を米国から共催国メキシコに変更するようFIFAに求める考えを示した。アラブ紙アッシャルクル・アウサトが報道。「選手が参加できるよう状況が整うことを願っている」と訴えたという。同相は11日に「この腐敗した政権（米国）が我々の指導者を暗殺したことを考えると、我々は参加することはできない」と話していた。