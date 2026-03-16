中団のインを追走した11番人気タマモブラックタイ（牡6＝角田、父デクラレーションオブウォー）が直線、内ラチ沿いからスルスルと抜け出し、1馬身1/4差の快勝。23年ファルコンS以来、3年ぶりの勝利を飾った。通算4勝とし、この日を含めて3勝が幸とのコンビ。幸は「うまく内々が空いていましたし、馬も強かった」と昨春の安土城S9着以来の再コンビとなった相棒を称えた。