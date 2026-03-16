◇オープン戦阪神0―1広島（2026年3月15日マツダ）【阪神・藤川監督語録】▼西勇が先発した（評価は）また次以降でしょうね。1年は長いですから。▼侍にねぎらい精いっぱいやったでしょうからね。これはもう勝負事ですから。本当に大変なところですから。世界の野球をまた感じられたかもしれないし、出た選手、スタッフも、人生のいい糧にして。経験できた人にしか分からないけれども、必ず人生の一部分になると思