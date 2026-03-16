◇オープン戦阪神0―1広島（2026年3月15日マツダ）阪神・立石がSGL尼崎で2日連続シート打撃に臨み、初実戦への準備を完了させた。マルティネスを相手に、1打席目は空振り三振、2打席目は四球、3打席目は三ゴロと無安打に終わったが、三塁でのノックでは強度を上げ、フライやショートバウンドを処理した。見守った俊介2軍野手コーチは「しっかり打席に立っているので順調なんじゃないですかね」と目を細めた。打撃と守備