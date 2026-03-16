◇オープン戦阪神0―1広島（2026年3月15日マツダ）阪神は15日、広島とのオープン戦（マツダ）に0―1で敗れた。前回23年のWBC優勝メンバー・中野拓夢内野手（29）は、侍ジャパンの一員として準々決勝で敗れた坂本、佐藤輝、森下の気持ちに寄り添いながら健闘を称えた。「悔しい気持ちをシーズンで晴らすだけ」と背番号7。燃え尽き症候群も3人に関しては心配無用と強調した。この日は5回に左前打を放ち、打率3割台をキープ。