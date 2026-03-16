アイドルグループ・ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲが１５日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われたガールズイベント「ＩＤＯＬＲＵＮＷＡＹＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６ＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＴＧＣ」に登場。ファッションとパフォーマンスで魅了した。ステージでは「ピポパポ」「はちゃめちゃわちゃライフ！」など４曲を披露。真中まな（２６）は「とても楽しい時間を過ごしております。みなさんで最後まで