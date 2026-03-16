◇オープン戦阪神0―1広島（2026年3月15日マツダ）今年は俺に任せろ！桐敷は8回に6番手で登板。わずか9球で打者3人を料理した。「佐々木選手と大盛選手を抑えられたのは良かったと思いますし、反省するのは先頭の入り方だったと思うので次に生かせれば」打たれる気配を全く感じさせなかった。全9球のうち7球がツーシーム、スライダー、フォークと変化球主体。平川を中飛に仕留めると、佐々木は空振り三振、大盛は投ゴ