中団のインを追走した1番人気シャドウマスター（牡＝杉山晴、父キタサンブラック）が直線、追い比べで勝負強さを発揮。坂を上がってからグイッと伸びて先に抜け出したタガノアルトゥーラを首差で差し切った。北村友は「調教の動きが凄く良くなっていたし、実戦でもっと反応できると思ったけど、じりっぽさが残っていました。まだ体に成長の余地を残しているので、これから良くなってくると思います」と伸びしろを強調した。