野球の世界一を決める国際大会「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の準々決勝が１５日、アメリカ・マイアミで行われ、連覇を目指した日本代表・侍ジャパンはベネズエラ代表に５−８で敗れた。まさかの敗退に、野球好きの芸能人たちも意気消沈した。デイリースポーツＷＢＣ応援大使を務めたお笑いコンビ・バッテリィズのエース（３１）と寺家（３５）は、大会前の取材時にベネズエラの強さを力説。２人の“悪い予