東証プライム市場に上場している個別株式について、2026年3月13日（金）の騰落率ランキングをお伝えします。〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ31位：サムコ〈6387〉……前日比+1,000円（+17.01%）／終値6,880円【売買材料】3月12日（木）取引時間終了後、同社は26年7月期第2四半期決算を発表。増収増益と堅調な業績を示したことが好感され物色が集中した模様。2位：ジャパンディスプレイ〈6740〉……前日比+12円（+15.