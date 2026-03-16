「ファーム・西地区、広島０−２阪神」（１５日、由宇球場）幾度のピンチを招きながらも奪三振ショーで由宇を沸かせた。阪神・伊原は６回６安打７奪三振で無失点。開幕ローテ入りへ一歩前進した。「ゼロで抑えたことだけは良かった。うまく試合を運べていない部分もありましたし、もっとやっていかないと」初回に連打を浴び、無死一、二塁とされるも、中軸は２者連続三振などで切り抜けた。二回も無死二塁を招いたが、再び