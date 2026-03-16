「オープン戦、広島１−０阪神」（１５日、マツダスタジアム）らしさの詰まった投球で、開幕ローテの６番手争いに踏みとどまった。阪神の先発・西勇は４回を３安打無失点。「自分が投げたいボールに対し、投げられている自分がいた」と納得顔で振り返った。初回先頭からの連打で無死一、三塁とされるも、後続を寸断してピンチを脱した。二回以降は多彩な変化球を駆使。２球で２ストライクに持っていく場面も目立った。１２個