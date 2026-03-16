「オープン戦、ＤｅＮＡ５−０ソフトバンク」（１５日、横浜スタジアム）新助っ人に待望の一発が飛び出した。八回２死満塁、ＤｅＮＡ・ヒュンメルがバックスクリーン直撃のグランドスラム。「チームとしての素晴らしい瞬間。すごくエキサイトしました」と会心の笑みを浮かべた。初球の１４７キロ直球を迷わず強振した。「今自分のやりたいスイング、振りたい形になってきた」。優れたコンタクト能力が魅力の両打ち外野手だが