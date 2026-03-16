「オープン戦、巨人８−１日本ハム」（１５日、東京ドーム）ＷＢＣ日本代表の日本ハム・伊藤と北山が、早ければ１８日のＤｅＮＡとのオープン戦（エスコン）からチームに合流する。球団幹部が見通しを明かした。２人は今季開幕１、２戦目の先発に内定済み。新庄監督もすでに本人と連絡をとったといい、今後の調整や起用について、林ヘッドコーチは「顔を見て、監督が最終的には話をして決めること」と話した。