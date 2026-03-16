新日本プロレス１５日の山梨大会で、?荒武者?後藤洋央紀（４６）が「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」制覇への誓いを新たにした。ＮＪＣ歴代最多３度の優勝を誇る後藤は、４度目の頂点へ向け準々決勝（１７日、福島）でカラム・ニューマンと対戦する。この日の大会では松本達哉とのタッグでカラム＆ゼイン・ジェイと対戦。勝利こそ逃したもののカラムに裏ＧＴＲ、ラリアートと強烈な技をさく裂させて好調をアピールした