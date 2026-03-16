「オープン戦、巨人８−１日本ハム」（１５日、東京ドーム）１軍に合流したばかりの巨人育成・平山が一振りで結果を出した。四回の第３打席で変化球を捉え、待望のオープン戦チーム１号を記録。三回には先制適時三塁打を放ち、六回には左前打と３安打２打点と躍動した。阿部監督も若き新星に「残してチャンスを与える」と約束。広島出身で鈴木誠也（カブス）のファンだといい、「失敗をしない想像をすると言っていたので、自