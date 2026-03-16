「オープン戦、巨人８−１日本ハム」（１５日、東京ドーム）開幕まで２週間を切る中、衝撃が走った。巨人の開幕投手最有力だった山崎伊織投手（２７）が１５日、右肩のコンディション不良のため、３軍の故障班に合流することが発表された。「３・２７」に控える開幕はアウト確実となった。思わぬ知らせに現状を首脳陣が明かした。杉内投手チーフコーチは「早めに言ってくれたので全然重症じゃない。ちょっと遅れて帰ってこら