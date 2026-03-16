侍ジャパンが１４日（日本時間１５日）のＷＢＣ準々決勝でベネズエラに５―８と逆転負けを喫し、史上最速の８強敗退に終わった余波が早々と海の向こうで広がっている。米メディア「ビッグリード」は現地時間１５日、日本が「衝撃的敗戦の直後に大きな変化を起こそうとしている」と報道。井端弘和監督（５０）が今大会限りで退任する意向を示した一件を、米国内でも無視できないニュースとして伝えた。井端監督は現地時間１５日