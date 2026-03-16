3月16日（月）の交通取締情報 ＜午前＞国道501・・・玉名市大浜町（携帯電話・シートベルト）国道57・・・菊池郡大津町室（携帯電話・シートベルト）県道・・・天草市魚貫町（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞県道・・・八代市高島町（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。