公明党は来年春の統一地方選で中道改革連合への合流を見送り、立憲民主党とは競合しない選挙区での限定的な連携にとどめる。公明、立民の地方組織で慎重論が根強いことが背景にある。参院議員の合流についても、公明は前向きな姿勢を示すが、立民内には慎重論が根強く、先行きは不透明だ。（服部菜摘、原新）地方組織根強い慎重論「中道の固まりを国政、地方で大きくしていく方針に変わりはない」公明の竹谷代表は１４日の